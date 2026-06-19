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московський НПЗ зупинився після атаки дронів

19 червня 2026, 19:53
московський НПЗ зупинився після атаки дронів
Фото: dumskaya.net
Українські сили уразили паливні та військові об’єкти в рф і на окупованих територіях.

Українські дрони уразили низку військових і промислових об’єктів росії та тимчасово окупованих територій, зокрема московський нафтопереробний завод, який повністю зупинив роботу. 

Про це Генеральний штаб Збройних сил України написав у Telegram-каналі.

За даними військових, 18 червня було уражено комплексну установку переробки нафти, три резервуари РВС-10000 та один резервуар РВС-30000 на території московського НПЗ. Підприємство припинило переробку нафти на невизначений термін.

Також зафіксовано удари по району зосередження російського озброєння і техніки поблизу Сєвєродонецька, складу паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі, а також по пунктах управління безпілотниками в низці населених пунктів Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Окремо повідомляється про ураження залізничних мостів у районах Роздольного та Владиславівки в тимчасово окупованому Криму, які, за даними Генштабу, використовувалися для постачання російських військ.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжать системні заходи з ураження військових об’єктів РФ до припинення збройної агресії проти України.

18 чеврня ми писали, що дві атаки на московський НПЗ вивели з ладу обидві установки, що забезпечують 100% первинної переробки нафти.

 
РосіявійнаНПЗ

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