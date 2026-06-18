Дві атаки на московський НПЗ вивели з ладу обидві установки, що забезпечують 100% первинної переробки нафти
18 червня 2026, 18:11
Скриншот з відео
Удар також припав на резервуари з нафтопродуктами, які загорілися.
Під час атаки на нафтопереробний завод у москві 16 червня українські безпілотники вивели з ладу установку CDU-6, а під час повторної атаки 18 червня з ладу вийшла друга установка Euro+. Вони обидві забезпечують 100% первинної переробки нафти цього НПЗ.
Про це пише Reuters із посиланням на неназвані джерела в галузі.
Так, пошкоджена 16 червня установка CDU-6 зазвичай переробляє близько 160 тисяч барелів на добу, що становить приблизно 53% потужностей підприємства. На час її ремонту завод мав відновити роботу своєї другої основної установки Euro+, щоб переробляти нафту приблизно на половині потужності.
Однак цю установку, введену в експлуатацію у 2020 році в рамках програми модернізації підприємства, пошкодили під час другої атаки 18 червня. Вона забезпечувала решту 47% потужності заводу.
Окрім Euro+, пошкоджень зазнали також деякі допоміжні установки, міжцехові трубопроводи та супутнє обладнання. Удар також припав на резервуари з нафтопродуктами, які загорілися.