Дві атаки на московський НПЗ вивели з ладу обидві установки, що забезпечують 100% первинної переробки нафти

Удар також припав на резервуари з нафтопродуктами, які загорілися.

Під час атаки на нафтопереробний завод у москві 16 червня українські безпілотники вивели з ладу установку CDU-6, а під час повторної атаки 18 червня з ладу вийшла друга установка Euro+. Вони обидві забезпечують 100% первинної переробки нафти цього НПЗ.

Про це пише Reuters із посиланням на неназвані джерела в галузі.

Так, пошкоджена 16 червня установка CDU-6 зазвичай переробляє близько 160 тисяч барелів на добу, що становить приблизно 53% потужностей підприємства. На час її ремонту завод мав відновити роботу своєї другої основної установки Euro+, щоб переробляти нафту приблизно на половині потужності.

Однак цю установку, введену в експлуатацію у 2020 році в рамках програми модернізації підприємства, пошкодили під час другої атаки 18 червня. Вона забезпечувала решту 47% потужності заводу.