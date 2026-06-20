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Іран закрив Ормузьку протоку

20 червня 2026, 16:59
Іран закрив Ормузьку протоку
Фото: DW
Іран звинуватив США у порушенні першого пункту меморандуму.

Військове керівництво Ірану заявило про чергове закриття Ормузької протоки через нібито порушення угоди зі сторони США.

Про це повідомило іранське медіа TasnimNews у суботу, 20 червня.

Іран звинуватив США у порушенні першого пункту меморандуму про взаєморозуміння, що передбачає припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані.

"З огляду на недобросовісність Сполучених Штатів та їхнє явне порушення зобов’язань через невиконання першого пункту меморандуму про припинення війни, а також у відповідь на постійні та триваючі порушення режимом сіоністів режиму припинення вогню на півдні Лівану… цим оголошується, що Ормузька протока буде закрита для проходу суден", – йдеться у заяві.

У повідомленні зазначено, що закриття протоки є першим кроком. Іранська сторона попередила, що у разі продовження "агресії" будуть вжиті подальші заходи.

Нагадаємо, 15 червня США та Іран заявили про досягнення тимчасової мирної домовленості щодо відновлення роботи Ормузької протоки. Підписання угоди, заплановане на 19 червня у Швейцарії, перенесли через складну логістику, а близький до "Хезболли" телеканал Al-Mayadeen повідомляв, що Іран відклав відправлення делегації через ізраїльську операцію в Лівані.

СШАІранОрмузька протока

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