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Трамп заявив про повну готовність угоди з Іраном

15 червня 2026, 21:44
Трамп заявив про повну готовність угоди з Іраном
Facebook / The White House
Президент США також анонсував публікацію тексту угоди після церемонії підписання.

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовленість між Вашингтоном і Тегераном про припинення війни вже повністю узгоджена, а офіційне підписання документа заплановане на п’ятницю у Женеві.

Про це повідомляє CNN.

За словами Трампа, Ормузька протока вже частково відкрита для судноплавства, а після підписання меморандуму її роботу буде повністю відновлено. Президент США також анонсував публікацію тексту угоди після церемонії підписання. Водночас він зазначив, що, ймовірно, не братиме участі в заході особисто, а США представлятиме віцепрезидент Джей Ді Венс.

Попри заяви Вашингтона про повне відкриття протоки, іранські ЗМІ стверджують, що Тегеран гарантуватиме вільний прохід суден лише протягом 60 днів, поки триватимуть подальші переговори. Після цього Іран може запровадити плату за прохід комерційних суден.

Досягнута угода також передбачає припинення військових дій. Водночас документ не містить положень про виведення ізраїльських військ із Лівану. У США підтвердили, що американська військова присутність у регіоні збережеться щонайменше до завершення технічних переговорів.

Одним із головних невирішених питань залишається іранська ядерна програма. Сторони поки що не досягли конкретних домовленостей щодо запасів збагаченого урану та майбутнього ядерних об'єктів. Це питання винесуть на окремі переговори, які можуть тривати до 60 днів.

Також залишаються розбіжності щодо санкцій. Іран вимагає розморозити його активи перед початком нових переговорів, тоді як США наполягають на тому, що жодних поступок не буде без конкретних кроків з боку Тегерана.

У Білому домі визнають, що режим припинення вогню може супроводжуватися окремими інцидентами та потребуватиме часу для повноцінного запровадження. Попри це, новина про домовленість уже вплинула на ринки – ціни на нафту впали до найнижчого рівня за останні три місяці.

СШАІранДональд Трампугода

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