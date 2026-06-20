Трамп звинуватив Мелоні у спробі підняти рейтинг за рахунок дружби з ним

Конфлікт загострився після того, як Мелоні стала на захист Папи Лева XIV.

Президент США Дональд Трамп пішов на ескалацію суперечки з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні, заявивши, що дружбою з ним італійська лідерка нібито хоче підняти собі рейтинг.

Про це Трамп написав у Truth Social.

Трамп повторив твердження, що Мелоні під час саміту G7 у Франції неодноразово просила сфотографуватися з ним. "Її рейтинг популярності в Італії зараз низький, можливо, через те, що вона відмовила Сполученим Штатам, коли йшлося про те, щоб не допустити Іран до отримання ядерної зброї. Вона навіть не дозволила нам скористатися італійськими злітно-посадковими смугами", – написав він, додавши, що тепер, "після того як США військовим шляхом перемогли Іран, вона хоче знову подружитися, аби підняти свої рейтинги. Ні, дякую!!!"

Напередодні в інтерв'ю Трамп заявив, що Мелоні нібито "благала" про спільне фото на саміті. "Вона благала мене сфотографуватися з нею! Я б не зробив цього, але мені було її шкода", – сказав він, а в коментарі NBC News додав, що "вона була моєю великою прихильницею, але мені не потрібна така прихильниця", оскільки Італія "не була поруч із країнами НАТО, коли йшлося про Ормузьку протоку".

Мелоні жорстко відреагувала на ці слова, назвавши їх вигадкою. "Є одна річ, яку він має пам'ятати: ні я, ні Італія ніколи не благають", – заявила вона у відеозверненні, дорікнувши Трампу більшою поблажливістю до супротивників Заходу, ніж до союзників.

Конфлікт загострився після того, як Мелоні стала на захист Папи Лева XIV, якого Трамп розкритикував за позицію щодо війни між Ізраїлем та Іраном, а Рим відмовився надати американським військовим доступ до авіабази на Сицилії для операцій проти Ірану.

Заяви Трампа викликали обурення серед політичних союзників Мелоні. Віцепрем'єр та глава МЗС Антоніо Таяні назвав слова президента США "серйозними та образливими для всієї Італії" й скасував запланований візит до США. Міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні написав, що "хто атакує Джорджу Мелоні – атакує всіх нас", а міністр оборони Гвідо Крозетто дорікнув Трампу за "відсутність такту".