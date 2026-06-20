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Глава МЗС Естонії назвав дві головні пастки путіна для Заходу

20 червня 2026, 20:34
Глава МЗС Естонії назвав дві головні пастки путіна для Заходу
Фото: Scanpix / Postimees
За словами міністра, Європа не повинна вважати, що російська агресія закінчиться лише завдяки діалогу.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що путін використовує дві пастки для розколу Заходу: дарує фальшиві надії та поширює страх.

Про це наводить МЗС Естонії.

19–20 червня Тсахкна відвідав Німеччину, де зустрівся з міністром закордонних справ Йоганом Вадефулем та виступив з програмною промовою на Кільській конференції з питань безпеки.

"Протягом багатьох років путін неодноразово підживлював у Заході надію на те, що його агресія закінчиться. У це вірили після вторгнення росії до Грузії, після анексії Криму у 2014 році і знову після укладення Мінських угод. На жаль, ця надія завжди виявлялася марною", – окреслив Тсахкна першу пастку. "Друга пастка, це страх. росія намагається залякати Захід погрозами ескалації. Ми не повинні потрапити в жодну з цих пасток", – додав він.

За словами міністра, Європа не повинна вважати, що російська агресія закінчиться лише завдяки діалогу. "У деяких колах існує надія, що, оскільки росія зараз перебуває у слабшій позиції, з нею можна буде налагодити діалог. Насправді ж Європа повинна зберігати стратегічне терпіння, посилювати тиск на росію та твердо стояти на боці України. Європа не повинна дозволити собі бути втягнутою в роль нейтрального посередника, це була б ще одна російська пастка", – сказав Тсахкна на Кільській конференції з питань безпеки.

війнаВладімір ПутінЕстоніяЄвросоюзМаргус Тсахкна

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