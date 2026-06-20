Глава МЗС Естонії назвав дві головні пастки путіна для Заходу

За словами міністра, Європа не повинна вважати, що російська агресія закінчиться лише завдяки діалогу.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що путін використовує дві пастки для розколу Заходу: дарує фальшиві надії та поширює страх.

Про це наводить МЗС Естонії.

19–20 червня Тсахкна відвідав Німеччину, де зустрівся з міністром закордонних справ Йоганом Вадефулем та виступив з програмною промовою на Кільській конференції з питань безпеки.

"Протягом багатьох років путін неодноразово підживлював у Заході надію на те, що його агресія закінчиться. У це вірили після вторгнення росії до Грузії, після анексії Криму у 2014 році і знову після укладення Мінських угод. На жаль, ця надія завжди виявлялася марною", – окреслив Тсахкна першу пастку. "Друга пастка, це страх. росія намагається залякати Захід погрозами ескалації. Ми не повинні потрапити в жодну з цих пасток", – додав він.

За словами міністра, Європа не повинна вважати, що російська агресія закінчиться лише завдяки діалогу. "У деяких колах існує надія, що, оскільки росія зараз перебуває у слабшій позиції, з нею можна буде налагодити діалог. Насправді ж Європа повинна зберігати стратегічне терпіння, посилювати тиск на росію та твердо стояти на боці України. Європа не повинна дозволити собі бути втягнутою в роль нейтрального посередника, це була б ще одна російська пастка", – сказав Тсахкна на Кільській конференції з питань безпеки.