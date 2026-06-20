Україна вдарила по Тюменському НПЗ за 2000 км від кордону

Географія ударів Києва по енергетичній інфраструктурі рф досягла Уралу.

Сили оборони України здійснили масштабну атаку на Тюменський нафтопереробний завод, розташований на відстані близько 2000 кілометрів від українського кордону. Цей удар став новим рекордом дальності для українських безпілотників.

Про це повідомляє Bloomberg.

Губернатор Тюменської області Алєксандр Моор зазначив, що на території заводу працювали аварійні бригади через падіння уламків, підприємство нібито не зазнало серйозних пошкоджень, а персонал евакуювали. Тюменський НПЗ є одним із найбільших приватних нафтопереробних заводів росії, здатним переробляти близько 151 тисячі барелів нафти на добу, і критично важливим постачальником палива для внутрішнього ринку.

Останніми місяцями Київ значно активізував удари по нафтогазових об'єктах рф. Тільки цього тижня московський НПЗ двічі опинявся під вогнем. За оцінками EA Analytics, у червні обсяги переробки нафти в росії впали до найнижчого рівня за останні два десятиліття. Це вже призвело до реальних економічних наслідків: у кількох південних регіонах підтверджено гострий дефіцит бензину, мешканці москви зіткнулися зі стрімким зростанням цін на заправках, а робота кількох аеропортів на Уралі тимчасово паралізована через загрозу з повітря.

Окрім ударів по тилових НПЗ, Генштаб ЗСУ звітував про низку успішних операцій на окупованих територіях, зокрема уразили автомобільний міст через Генічеську протоку, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" та кілька пунктів управління безпілотниками в Бєлгородській області.

Водночас росія продовжує атакувати мирні міста України. Протягом доби під ударами опинилися Запорізька, Сумська та Харківська області. У Харкові російська керована авіабомба влучила в житловий будинок, унаслідок чого двоє людей загинули, а 13 отримали поранення. Загалом у ніч на суботу ворог випустив 99 безпілотників, 92 з яких сили ППО перехопили.