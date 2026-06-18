Українські дрони повторно атакували московський НПЗ: Зеленський прокоментував атаку

Президент України закликав росію зупинити війну.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив повторну атаку українських безпілотників на московський нафтопереробний завод у районі Капотні та назвав її справедливою відповіддю на російські удари по Україні.

Про це президент України написав у Telegram каналі.

За словами глави держави, удар став результатом спільної роботи Сил оборони та безпеки України, зокрема СБУ, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та ракетних підрозділів. Зеленський наголосив, що атаки по об’єктах, які забезпечують російську воєнну інфраструктуру, є "цілком справедливими".

Президент також повідомив про удари по цілях у Ростовській області рф та на тимчасово окупованих територіях України. Він зазначив, що партнери вже відзначають ефективність українських далекобійних ударів.

У Генштабі повідомили, що в ніч на 18 червня підрозділи Сил оборони повторно уразили московський НПЗ у Капотні. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу щонайменше у п’яти осередках. Попередньо горять установки переробки нафти та резервуарний парк. Потужність підприємства перевищує 12 млн тонн нафти на рік, і воно задіяне у забезпеченні армії рф.

Також підтверджено ураження нафтобази "Гуково" в Ростовській області, де виникла пожежа. Об’єкт використовувався для зберігання та перевалки паливно-мастильних матеріалів, що забезпечують військову та транспортну інфраструктуру рф.

Окрім цього, українські сили завдали ударів по автомобільному мосту через річку Калка в районі Гранітного на Донеччині та залізничному мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного на тимчасово окупованій території Криму. У Генштабі зазначили, що ці об’єкти використовувалися для військової логістики.

Також повідомляється про ураження командного пункту окупантів у районі Соледара, складів ПММ у Маріуполі та П’ятипіллі, а також складу матеріально-технічних засобів у районі Бойківського.

Крім того, за результатами дорозвідки підтверджено наслідки попередніх ударів по об’єктах паливної інфраструктури рф, зокрема знищення резервуарів на нафтоперекачувальній станції "Палкіно" та пошкодження об’єктів у Волгоградській області й на терміналі "Таманьнефтегаз".

Нагадаємо, вранці 16 червня дрони атакували москву. Один із дронів пошкодив об'єкт московського НПЗ у районі Капотня на південному сході міста.