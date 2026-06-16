Дрони атакували московський НПЗ: горить установка первинної переробки нафти (оновлено)

московський НПЗ – одне з найбільших підприємств нафтопереробної промисловості росії та найбільше у москві.

Вранці 16 червня дрони атакували москву. Мер міста Сєргєй Собянін повідомив про кілька десятків збитих безпілотників – станом на момент публікації їх налічується 25. Один із дронів пошкодив об'єкт московського НПЗ у районі Капотня на південному сході міста.

За даними OSINT-аналітиків, на заводі горить установка ЕЛОУ-АВТ-6, яка є серцем НПЗ і відповідає за первинну переробку нафти та розділення її на фракції. московський НПЗ є найбільшим у москві та ключовим активом "Газпром нєфті", що забезпечує близько 40-50% потреб московського регіону в бензині та дизельному пальному. На рік завод переробляє близько 11 млн тонн нафти.

Роботу ППО також фіксували у підмосковному Павловському Посаді, Раменському та Жуковському.

Глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що у москві вже діяли обмеження на заправках по 20 літрів на автомобіль після попередніх атак на нафтобази. "Тепер очікуємо на ще більшу кризу. москвичі можуть щодня дякувати за це путіну", – написав він.

Зеленський підтвердив удар по московськму НПЗ. Він наголосив, що українська зброя – важливий елемент примусу росіян до завершення війни проти України.

"Українську далекобійність цього разу відчули в московському регіоні. Уражено нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів. Дякую воїнам СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетних військ за результативну роботу. росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу. І українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу. Це справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати", – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні 10 районів Києва перебували під ударами ракет та дронів росіян, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Зокрема, окупанти влучили на територію Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", пошкодивши покрівлю Успенського собору та башту Іоанна Кушника.