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Британія розробляє для України дешевші далекобійні ракети без американських компонентів

20 червня 2026, 12:58
Британія розробляє для України дешевші далекобійні ракети без американських компонентів
Фото: Defense Express
Три системи від MBDA, MGI Engineering та Rotron Aerospace можуть надійти на фронт протягом року.

Велика Британія розробляє для України дешевші далекобійні ракети власного виробництва, які не залежатимуть від американських компонентів і можуть надійти на фронт протягом року.

Про це пише Bloomberg із посиланням на представників британського Міноборони.

Три системи від компаній MBDA, MGI Engineering і Rotron Aerospace найближчими місяцями пройдуть випробування у Британії та Україні. Проєкт Brakestop, запущений наприкінці 2024 року, прискорили саме для підтримки України. Нові ракети будуть менш точними та потужними за крилаті ракети Storm Shadow від MBDA, однак їхня вартість буде приблизно вдвічі нижчою.

Головною вимогою британського уряду було те, щоб системи не містили американських компонентів і не залежали від даних США, що має забезпечити їхню незалежність у використанні. Нові ракети не зможуть знищувати укріплені бункери, однак завдяки бойовій частині вагою щонайменше 225 кг здатні завдавати значних пошкоджень. Озброєння буде наземного базування з дальністю ураження понад 500 км.

Вартість однієї ракети має становити близько 400 тисяч фунтів стерлінгів без урахування бойової частини. Усі три компанії-фіналістки заявляють, що зможуть виробляти щонайменше 40 ракет на місяць уже через три-чотири місяці після отримання замовлення, і планують пропонувати ці системи Україні та іншим європейським країнам навіть якщо не переможуть у тендері.

Нагадаємо, 18 червня під час засідання у форматі Рамштайн Британія оголосила про намір передати Україні 150 тисяч дронів, понад 350 ракет для протиповітряної оборони та радари в межах пакету фінансування на 752 млн фунтів.

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