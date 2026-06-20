Зеленський попередив про новий масований удар росії

Глава держави наголосив, що росія продовжує війну попри наявні пропозиції щодо її припинення.

Президент Володимир Зеленський попередив про загрозу масованого російського удару найближчим часом.

Про це він сказав у суботу, 20 червня, під час вечірнього звернення.

"Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог: росіяни підготувались до нового масованого удару. Будь ласка, бережіть себе", – сказав він.

Президент додав, що вдень росія запустила по Україні понад 200 безпілотників, значну частину з яких вдалося збити, однак були і влучання. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок ударів по Запоріжжю.

Глава держави наголосив, що росія продовжує війну попри наявні пропозиції щодо її припинення, які, за його словами, вже давно передані та можуть бути реалізовані. Президент підкреслив, що москва має зробити вибір на користь дипломатії та миру.

Також він нагадав про українську ініціативу прямих переговорів із росією у форматі Україна – росія за участі партнерів, яка залишається чинною і спрямована на досягнення справедливого завершення війни.