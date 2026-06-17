Павло Журило: "Королівський відпочинок" від Betking Foundation допоможе 300 дітям відновити сили та продовжувати мріяти

У Карпатах стартувала перша зміна проєкту "Королівський відпочинок" від Betking Foundation та його засновника Павла Журила. Її учасниками стали 44 вихованці ФК "Олександрія". Серед гір, оточені лісом і свіжим повітрям, діти поступово повертають собі те, що війна намагалася забрати: радість, спокій і віру в завтрашній день.

Проєкт створений для того, щоб допомогти дітям перезавантажитися, отримати новий позитивний досвід, знайти друзів і провести частину літа в безпечному середовищі Карпат. Упродовж літа "Королівський відпочинок" об'єднає шість змін та охопить 300 дітей з різних регіонів України: з родин військовослужбовців, внутрішньо переміщених сімей і тих, хто втратив батьків через війну.

Програма табору поєднує спортивні активності, психологічну підтримку, командотворчі заходи та відпочинок на природі. Протягом десяти днів діти грають у футбол, вирушають у гірські походи, беруть участь у творчих майстер-класах, командних квестах, заняттях із психологами за програмою "Я можу!" та працюють над власними картами мрій.

За словами засновника Betking Foundation Павла Журила, проєкт став логічним продовженням системної роботи фонду з підтримки дітей через спорт, спільноту та нові можливості для розвитку.

"Ми не можемо повернути дітям час, який забрала війна. Але можемо створити простір, де вони знову відчують радість дитинства, підтримку друзів і віру у власні сили. Саме для цього ми створили "Королівський відпочинок". Це місце, де дитина може відновитися, знайти нових друзів, повірити в себе та продовжувати мріяти", — зазначає Павло Журило.

Особливістю проєкту є комплексний підхід. Спорт, відпочинок, психологічна підтримка та командна взаємодія працюють разом, щоб допомогти учасникам повернути внутрішній ресурс — необхідну основу для розвитку та нових досягнень.

"Для нас дуже важливо, щоб у центрі уваги була не травма, а потенціал дитини. Ми говоримо про її мрії, здібності та майбутнє. Кожна дитина заслуговує відчувати свою цінність, отримувати підтримку та бачити перед собою нові можливості", — додає Павло Журило.

У Betking Foundation, що є частиною King Group, наголошують: "Королівський відпочинок" є частиною довгострокової програми підтримки дітей через спорт і спільноту. Проєкт органічно доповнює інші ініціативи фонду: "Королівську подорож", "День із командою Королів" та "Королівський кубок", формуючи єдину систему можливостей для розвитку, соціалізації та відновлення.

Для кожної дитини, яка цього літа поїде в табір, "Королівський відпочинок" стане не просто літньою пригодою, а місцем сили — де можна перепочити, знайти нових друзів, повірити у власні можливості та зробити ще один крок до своєї великої мрії.