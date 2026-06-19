Президент Гондурасу вперше прибув до України
У п’ятницю, 19 червня, президент Гондурасу Насрі Асфура під час свого першого офіційного візиту до України відвідав місця вшанування пам’яті загиблих українських воїнів.
Про це Володимир Зеленський написав у Telegram-каналі.
Це був перший пункт його програми візиту. Такий жест у Києві розцінили як прояв поваги до українських захисників, які загинули у війні проти російської агресії.
В українській стороні відзначили важливість підтримки та солідарності з народом України, а також розуміння міжнародними партнерами масштабу втрат і наслідків війни.
Окремо наголошується, що Україна зберігає пам’ять про всіх загиблих військових, які віддали життя за свободу та незалежність держави.