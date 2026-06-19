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Президент Гондурасу вперше прибув до України

19 червня 2026, 19:25
Президент Гондурасу вперше прибув до України
Ірина Гнатюк/Суспільне Харків
Він вшанував пам’ять загиблих воїнів.

У п’ятницю, 19 червня, президент Гондурасу Насрі Асфура під час свого першого офіційного візиту до України відвідав місця вшанування пам’яті загиблих українських воїнів.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram-каналі

Це був перший пункт його програми візиту. Такий жест у Києві розцінили як прояв поваги до українських захисників, які загинули у війні проти російської агресії.

В українській стороні відзначили важливість підтримки та солідарності з народом України, а також розуміння міжнародними партнерами масштабу втрат і наслідків війни.

Окремо наголошується, що Україна зберігає пам’ять про всіх загиблих військових, які віддали життя за свободу та незалежність держави.

 
гондураспрезидент

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