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Мерц розкрив, навіщо створили формат Е3 щодо України

19 червня 2026, 20:47
Мерц розкрив, навіщо створили формат Е3 щодо України
Wikipedia
Німеччина, Франція та Велика Британія координують підтримку Києва та підготовку до можливих переговорів із рф.

Формат Е3, до якого входять Німеччина, Франція та Велика Британія, був створений на прохання України для координації підтримки та підготовки до можливих переговорів із росією. 

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на пресконференції саміту ЄС .

За його словами, саме Київ висловив побажання, щоб три провідні європейські держави відігравали особливу роль у координації дій щодо війни та дипломатичних зусиль.

"Це було бажання України, щоб ці три країни взяли на себе певну роль, зокрема в координації. Ми це робимо", – наголосив Мерц.

Канцлер зазначив, що Велика Британія, попри вихід із Європейського Союзу, залишається одним із ключових партнерів Європи та НАТО. За його словами, формат Е3 використовується не лише для обговорення допомоги Україні, а й для підготовки до майбутніх рішень Альянсу.

Мерц також підкреслив, що Євросоюз не розглядає себе як нейтрального посередника у війні. Він наголосив, що ЄС підтримує Україну, а рішення щодо формату та учасників можливих переговорів має ухвалювати саме Київ.

За словами канцлера, подальший переговорний процес залежить насамперед від готовності росії перейти до змістовного діалогу щодо завершення війни.

Зазначимо, що E3 – це неформальний альянс Британії, Франції та Німеччини – для просування мирного процесу. 
 
УкраїнаE3

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