Суд Іспанії відкрив нову справу проти дружини Санчеса

Розслідування стосується можливих порушень під час тендерів, профінансованих ЄС.

Суд у Мадриді розпочав нове розслідування щодо дружини прем’єр-міністра Іспанії Бегоньї Гомес у справі про можливі зловживання та шахрайство під час реалізації проєктів, що фінансувалися коштами Європейського Союзу.

Про це пише іспанська агенція EFE

Слідство стосується державних тендерів, пов’язаних із бізнесменом Хуаном Карлосом Баррабесом. Раніше справу вивчала Європейська прокуратура, однак згодом матеріали були передані іспанським правоохоронцям для подальшого розгляду.

За версією слідства, перевіряється можливе сприяння компанії підприємця під час отримання державного контракту. Зокрема, увагу правоохоронців привернули рекомендаційні листи, які, за даними агенції, підписувала Гомес.

Уже наступного тижня вона має з’явитися на попереднє судове слухання, де буде вирішуватися подальша доля справи.

Нове розслідування доповнює інші провадження, в межах яких дружину іспанського прем’єра підозрюють у можливому зловживанні впливом та порушеннях, пов’язаних з її професійною діяльністю. Ситуація посилює політичний тиск на уряд Педро Санчеса на тлі критики з боку опозиції.

У квітні в Іспанії звинуватили дружину прем’єра у корупції.