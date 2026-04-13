У Іспанії звинуватили дружину прем’єра у корупції

13 квітня 2026, 18:39
Фото: з вільних джерел
Справа стосується зловживання впливом та хабарів.

Дружині прем’єр-міністра Педро Санчес, Бегонья Гомес, висунули звинувачення у зловживанні впливом та хабарництві.

Про це повідомляє агенція Bloomberg

За рішенням судді Хуана Карлоса Пейнадо, Гомес постане перед судом після багаторічного розслідування, яке викликало значний політичний резонанс в Іспанії.

Іспанський уряд неодноразово заперечував будь-які порушення з її боку.

Обвинувачення посилюють політичний тиск на прем’єра Санчеса, уряд якого вже стикається з низкою корупційних розслідувань та критикою опозиції напередодні майбутніх виборів.

У Мадриді справа викликала широкий суспільний резонанс. Міністр юстиції Фелікс Боланьос заявив, що ситуація збентежила багатьох громадян і суддів, а шкода для репутації судової системи може бути непоправною.

Ще влітку того року прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес стикався із тиском від його однопартійців з вимогою дострокових виборів на тлі корупційних скандалів.

 

ІспаніякорупціяПедро Санчес

Останні матеріали

Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Політика
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Політика
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Політика
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Політика
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 09:30
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Більше публікацій

