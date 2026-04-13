У Іспанії звинуватили дружину прем’єра у корупції

Справа стосується зловживання впливом та хабарів.

Дружині прем’єр-міністра Педро Санчес, Бегонья Гомес, висунули звинувачення у зловживанні впливом та хабарництві.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

За рішенням судді Хуана Карлоса Пейнадо, Гомес постане перед судом після багаторічного розслідування, яке викликало значний політичний резонанс в Іспанії.

Іспанський уряд неодноразово заперечував будь-які порушення з її боку.

Обвинувачення посилюють політичний тиск на прем’єра Санчеса, уряд якого вже стикається з низкою корупційних розслідувань та критикою опозиції напередодні майбутніх виборів.

У Мадриді справа викликала широкий суспільний резонанс. Міністр юстиції Фелікс Боланьос заявив, що ситуація збентежила багатьох громадян і суддів, а шкода для репутації судової системи може бути непоправною.

Ще влітку того року прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес стикався із тиском від його однопартійців з вимогою дострокових виборів на тлі корупційних скандалів.