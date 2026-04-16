Іспанія закупила рекордну партію російського газу

У березні Іспанія отримала 9 807 ГВт год російського газу.

Минулого місяця Іспанія придбала рекордну партію російського газу через війну на Близькому Сході.

Про це повідомляє El País.

За даними оператора газової системи Enagás, у березні Іспанія отримала 9 807 ГВт·год російського газу. Це більше, ніж під час енергетичної кризи 2023 року, коли ціни різко злетіли. Порівняно з лютим – ріст більш ніж удвічі. Напади США та Ізраїлю на Іран спричинили різке зростання цін на газ – з близько 30 євро за МВт·год до понад 60 євро. Наразі ціна на спотовому ринку TTF становить близько 42 євро. Крім того, через бойові дії у Перській затоці Катар та ОАЕ різко скоротили експорт після ударів по власній енергетичній інфраструктурі.

Санкції ЄС формально обмежують закупівлі енергоносіїв з росії, проте графік їх поступового запровадження дозволяє імпортувати газ з москви до 2027 року. Наприкінці квітня набуде чинності норма, яка забороняє купувати російський газ на спотовому ринку. Як пише ЗМІ, це могло підштовхнути трейдерів завчасно збільшити закупівлі.

Іспанія має шість регазифікаційних заводів – у Барселоні, Картахені, Уельві, Більбао, Сагунто та Мугардосі. Це дозволяє великим міжнародним трейдерам зберігати там газ не лише для іспанського ринку, а й для перепродажу в інших напрямках. Водночас і власне споживання зросло. Попит у березні збільшився на 2%, а використання газу для виробництва електроенергії – на 46,8%. Це пов'язано з тим, що оператор електромережі Red Eléctrica посилив роботу газотурбінних електростанцій для запобігання масштабним відключенням.