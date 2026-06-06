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У Брюсселі готують нові обмеження на шенгенські візи для громадян рф

06 червня 2026, 16:23
У Брюсселі готують нові обмеження на шенгенські візи для громадян рф
Фото: з вільних джерел
Франція видала майже 180 тисяч віз росіянам у 2025 році, що викликало обурення союзників по ЄС.

Європейська комісія пообіцяла посилити правила видачі шенгенських віз для громадян росії.

Про це у п'ятницю заявив речник Єврокомісії з питань міграції Маркус Ламмерт. За його словами, "цільові обмежувальні заходи" будуть представлені наступного року в межах перегляду Візового кодексу і не вплинуть на поточний літній сезон.

Про це повідомляє Euronews.

Приводом для реакції Брюсселя став офіційний лист Швеції, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Польщі. Автори засудили "фрагментацію" та неузгодженість дій всередині блоку, наголосивши, що закриття очей на потік мандрівників із росії підриває суспільну довіру та солідарність. Коаліція 11 країн назвала глибоко тривожним той факт, що російські туристи відпочивають на європейських курортах, поки російські ракети та дрони щодня б'ють по цивільному населенню України.

Головна критика була спрямована проти Франції, Італії та Іспанії. У 2025 році Франція очолила список країн ЄС за кількістю виданих росіянам віз, погодивши майже 180 тисяч дозволів. Друге місце посіла Італія з показником трохи менше 160 тисяч, третє, Іспанія із майже 100 тисячами.

Єврокомісія нагадала, що загалом кількість виданих громадянам росії шенгенських віз упала з 4 мільйонів до приблизно 500 тисяч у 2025 році порівняно з періодом до 2022 року. Водночас у березні вісім країн-членів ЄС офіційно закликали запровадити повну заборону на в'їзд до Шенгенської зони для чинних та колишніх російських військовослужбовців-комбатантів.

ЄвросоюзшенгенВізи для росіян

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