11 країн вимагають від ЄС заблокувати шенгенські візи для росіян

Поки прикордонні держави несуть витрати на захист від агресора, Франція, Італія та Греція заробляють на російських туристах.

Польща, Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Ісландія звернулися до Європейської комісії з вимогою терміново заблокувати видачу шенгенських віз для громадян росії.

Відповідний лист, підписаний главами МВС і МЗС цих країн, є у розпорядженні польської радіостанції RMF FM.

Міністри прямо заявили, що вважають неприпустимим відпочинок громадян держави-агресора на курортах ЄС на тлі масових ударів по українських цивільних та примусових депортацій дітей. "Глибоке занепокоєння викликає зростання кількості російських туристів, які проводять відпустку на європейських пляжах та в європейських курортах, тоді як ракети та дрони продовжують вражати цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні", – йдеться в листі.

Лише у 2025 році громадянам росії було видано 477 878 шенгенських віз з туристичною метою – значна частина з них на багаторазовий в'їзд. При цьому найбільше туристичних віз росіянам видають Франція, Італія, Іспанія та Греція, тоді як країни Балтії та Польща практично повністю їх припинили. Це спричинило явище "visa shopping": росіяни обходять рестриктивні консульства у Центрально-Східній Європі, отримуючи шенген в інших частинах континенту.

Асиметрія обурює прикордонні країни. Дипломат одного з підписантів прямо заявив RMF FM, що йдеться також про "рівномірний розподіл витрат": наприклад, після повного припинення видачі віз росіянам на кордоні з Фінляндією збанкрутували всі прикордонні магазини, тоді як Італія чи Греція й далі заробляють на російських туристах.

У відповідь Польща пропонує створити "швидкий оборонний механізм візових санкцій" – інструмент, аналогічний тому, який ЄС вже застосовує щодо країн з безвізовим режимом, але спрямований на обмеження видачі віз у відповідь на ворожі дії.

Лист завершується конкретними законодавчими вимогами: країни закликають внести зміни до Візового кодексу ЄС, запровадити обов'язкові обмеження на багаторазові візи для всіх громадян росії незалежно від місця їх проживання, а також негайно розробити заходи на виконання естонської ініціативи від 11 березня 2026 року щодо заборони в'їзду до Шенгенської зони колишнім та чинним російським військовослужбовцям.