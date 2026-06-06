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Блокада Ормузької протоки принесла танкерному бізнесу рекордні доходи

06 червня 2026, 20:11
Блокада Ормузької протоки принесла танкерному бізнесу рекордні доходи
Фото: reuters
Прибутки від нафтових перевезень сягнули рекордних 36 млрд доларів, однак угода між США та Іраном може швидко змінити ситуацію.

Найбільші власники нафтових танкерів очікують різкого зниження ставок фрахту, якщо США та Іран домовляться про відкриття Ормузької протоки, яка фактично залишається заблокованою від початку війни.

Про це повідомляє Financial Times.

Блокада протоки, через яку у звичайних умовах проходить близько п'ятої частини світових нафтових поставок, спочатку спричинила справжній золотий дощ для судновласників. Світові прибутки від транспортування нафти сягнули рекордних 36 млрд доларів у першому кварталі, а щоденні чартерні ставки для великих танкерів злетіли до 386 700 доларів. Тоді в Перській затоці виявилися заблокованими 160 танкерів.

З того часу ставки знизилися до 55–95 тисяч доларів на добу, що все ще значно перевищує довоєнний середній показник у 30–40 тисяч. Однак відкриття протоки може швидко повернути ринок до попередніх рівнів.

Генеральний директор CMB Tech Александр Саверіс попередив про додатковий ризик: надприбутки підживлюють різке зростання замовлень на нові судна, що може призвести до надлишку пропозиції та обвалу ринку. Наразі грецькі судновласники домінують у світових танкерних активах загальною вартістю 66,4 млрд доларів.

Комерційний рух через Ормузьку протоку за останню добу майже припинився. США та Іран поки не можуть погодити проміжну угоду, яка дозволила б відновити регулярне проходження суден.

СШАтанкериОрмузька протока

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