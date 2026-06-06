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Угорщина скасувала рішення Орбана щодо працівників-мігрантів

06 червня 2026, 17:58
Угорщина скасувала рішення Орбана щодо працівників-мігрантів
Фото: Getty Images
Бізнес попереджає про удар по економіці, однак вже отримані посвідки залишаться дійсними до кінця терміну.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр підписав указ, яким скасував видачу дозволів на проживання для працівників-мігрантів із країн, що не входять до ЄС. Цим він скасував рішення попереднього уряду Віктора Орбана.

Про це пише dpa.

Напередодні уряд також припинив видачу робочих віз для працівників із Філіппін, Грузії та Вірменії. Робітники, які вже працюють у компаніях, зможуть подати заявку на продовження контракту, а вже отримані посвідки на проживання залишаться дійсними до кінця терміну.

За даними статистики, частка іноземних працівників в Угорщині становить 2%, або близько 90 тисяч осіб із країн поза межами ЄС. Більшість іноземців працює в автомобільній сфері, будівництві, доставці та на сезонних роботах у сільському господарстві.

Деякі з найбільших іноземних інвесторів Угорщини застерігають, що це рішення може вдарити по компаніях та економіці країни загалом.

УгорщинамігрантиВіктор Орбан

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