Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Прем'єр Іспанії закликав ЄС захистити МКС від санкцій США

06 травня 2026, 12:17
Прем'єр Іспанії закликав ЄС захистити МКС від санкцій США
Фото: з вільних джерел
Іспанія закликала Єврокомісію застосувати механізм блокування для захисту незалежності МКС та ООН.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес звернувся до Європейської комісії із закликом застосувати механізм блокування для захисту Міжнародного кримінального суду від американських санкцій.

Про це він написав у соцмережі Х.

Санчес наголосив, що покарання тих, хто захищає міжнародне правосуддя, ставить під загрозу всю систему прав людини. "Іспанія не заплющує на це очі. ЄС не може залишатися осторонь перед обличчям цих переслідувань", — написав прем'єр.

За його словами, Іспанія закликала Єврокомісію застосувати механізм блокування для захисту незалежності МКС та ООН, а також їхніх зусиль, спрямованих на припинення геноциду в Газі.

Адміністрація Трампа відверто вороже ставиться до міжнародного кримінального правосуддя. У 2025 році Трамп підписав указ про санкції проти МКС – головною причиною став ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу. Прокурор МКС Карім Хан, який також видав ордер на арешт путіна, став першою людиною, на яку поширилися економічні санкції та обмеження на поїздки за указом Трампа.

ІспаніяСШАООНМКСЄвросоюзПедро Санчес

Останні матеріали

Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Політика
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Переклад iPress – 06 травня 2026, 08:19
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів
Технології
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів "м'якого ураження" для ПРО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 травня 2026, 16:33
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Бізнес & Фінанси
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Переклад iPress – 05 травня 2026, 12:15
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Cуспільство
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 травня 2026, 10:38
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Політика
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Переклад iPress – 04 травня 2026, 13:43
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Політика
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 травня 2026, 12:45
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється