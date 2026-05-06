Прем'єр Іспанії закликав ЄС захистити МКС від санкцій США

Іспанія закликала Єврокомісію застосувати механізм блокування для захисту незалежності МКС та ООН.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес звернувся до Європейської комісії із закликом застосувати механізм блокування для захисту Міжнародного кримінального суду від американських санкцій.

Про це він написав у соцмережі Х.

Санчес наголосив, що покарання тих, хто захищає міжнародне правосуддя, ставить під загрозу всю систему прав людини. "Іспанія не заплющує на це очі. ЄС не може залишатися осторонь перед обличчям цих переслідувань", — написав прем'єр.

За його словами, Іспанія закликала Єврокомісію застосувати механізм блокування для захисту незалежності МКС та ООН, а також їхніх зусиль, спрямованих на припинення геноциду в Газі.

Адміністрація Трампа відверто вороже ставиться до міжнародного кримінального правосуддя. У 2025 році Трамп підписав указ про санкції проти МКС – головною причиною став ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу. Прокурор МКС Карім Хан, який також видав ордер на арешт путіна, став першою людиною, на яку поширилися економічні санкції та обмеження на поїздки за указом Трампа.