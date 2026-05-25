Південна Корея стала другим найбільшим експортером косметики у світі

Південна Корея вперше в історії подолала позначку торгового профіциту в $10 млрд у косметичній галузі та випередила США, ставши другим за величиною експортером косметики у світі.

Про це повідомляє The Asia Business Daily з посиланням на звіт Міністерства безпеки харчових продуктів і лікарських засобів країни.

Згідно зі звітом "Виробництво, експорт і імпорт косметики у 2025 році", торговий профіцит галузі сягнув $10,1 млрд – на 13,5% більше, ніж роком раніше ($8,9 млрд). На косметику припало 12,9% від загального торгового профіциту Кореї в $78 млрд, що став найвищим показником з 2017 року.

У 2025 році експорт корейської косметики збільшився на 11,8% – до $11,4 млрд, тоді як імпорт скоротився на 2,3%, до $1,29 млрд. У світовому рейтингу Корея поступається лише Франції з її $24,3 млрд, тоді як США ($10,8 млрд) опустилися на третє місце.

Показово, що вперше найбільшим ринком для корейської косметики стали США – туди поставили продукції на $2,2 млрд, випередивши Китай ($2,0 млрд). Експорт до КНР, водночас, впав на 19%.

Аналітики пов'язують успіх із грамотною диверсифікацією: Корея знизила залежність від китайського ринку та активно розширила присутність у США та Європі. Кількість країн-імпортерів корейської косметики зросла з 172 до 202. Особливо динамічно зростали поставки до Польщі – плюс 115% за рік, та ОАЕ – плюс 70,6%.

Міністерство безпеки харчових продуктів і лікарських засобів Кореї має намір підтримати подальший розвиток галузі. З 2028 року країна оновить внутрішні регуляторні норми з урахуванням посилених вимог США та Китаю. У вересні в Кореї відбудеться Глобальна конференція регуляторів у сфері косметики (GCORAS), а уряд запускає окремий проєкт підтримки сертифікації халяльної косметики.