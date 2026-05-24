Трамп заявив, що угода з Іраном "в основному узгоджена"

Деталі угоди будуть оголошені найближчим часом.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполушені Штати, Іран та низка інших країн "значною мірою узгодили" мирну угоду. За його словами, зараз обговорюються остаточні аспекти та деталі.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Американський президент повідомив, що провів переговори з лідерами Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Пакистану, Туреччини, Єгипту, Йорданії та Бахрейну щодо Ірану та питань, пов’язаних з меморандумом про взаєморозуміння стосовно миру.

"Угода в основному узгоджена, за винятком остаточного узгодження між Сполученими Штатами Америки, Ісламською Республікою Іран та іншими країнами, переліченими вище", – заявив Трамп.