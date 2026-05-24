Трамп заявив, що угода з Іраном "в основному узгоджена"
24 травня 2026, 11:50
Деталі угоди будуть оголошені найближчим часом.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполушені Штати, Іран та низка інших країн "значною мірою узгодили" мирну угоду. За його словами, зараз обговорюються остаточні аспекти та деталі.
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
Американський президент повідомив, що провів переговори з лідерами Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Пакистану, Туреччини, Єгипту, Йорданії та Бахрейну щодо Ірану та питань, пов’язаних з меморандумом про взаєморозуміння стосовно миру.
"Угода в основному узгоджена, за винятком остаточного узгодження між Сполученими Штатами Америки, Ісламською Республікою Іран та іншими країнами, переліченими вище", – заявив Трамп.
Він додав, що фінальні аспекти та деталі угоди наразі обговорюються і будуть оголошені найближчим часом. За словами Трампа, угода зокрема передбачає відкриття Ормузької протоки.
Напередодні Іран, США та Пакистан, який виступає посередником у переговорах щодо закінчення війни на Близькому Сході, заявили про прогрес у перемовинах. Водночас речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї зазначав, що попри "тенденцію до зменшення суперечок", все ще залишаються питання, які потрібно буде обговорити з допомогою посередників.