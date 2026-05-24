Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп заявив, що угода з Іраном "в основному узгоджена"

24 травня 2026, 11:50
Трамп заявив, що угода з Іраном
Деталі угоди будуть оголошені найближчим часом.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполушені Штати, Іран та низка інших країн "значною мірою узгодили" мирну угоду. За його словами, зараз обговорюються остаточні аспекти та деталі.
 
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
 
Американський президент повідомив, що провів переговори з лідерами Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Пакистану, Туреччини, Єгипту, Йорданії та Бахрейну щодо Ірану та питань, пов’язаних з меморандумом про взаєморозуміння стосовно миру.
 
"Угода в основному узгоджена, за винятком остаточного узгодження між Сполученими Штатами Америки, Ісламською Республікою Іран та іншими країнами, переліченими вище", – заявив Трамп.
 
Він додав, що фінальні аспекти та деталі угоди наразі обговорюються і будуть оголошені найближчим часом. За словами Трампа, угода зокрема передбачає відкриття Ормузької протоки.
 
Напередодні Іран, США та Пакистан, який виступає посередником у переговорах щодо закінчення війни на Близькому Сході, заявили про прогрес у перемовинах. Водночас речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї зазначав, що попри "тенденцію до зменшення суперечок", все ще залишаються питання, які потрібно буде обговорити з допомогою посередників.

 

СШАДональд Трамп

Останні матеріали

Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Технології
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється