Макрон пообіцяв "рішучу" розмову з Трампом через погрози митами на французьке вино

Французький президент наполягає: "Не США вирішують, якими мають бути закони європейців".

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що проведе "шанобливу, але рішучу" дискусію з Дональдом Трампом через його погрози запровадити 100-відсоткові мита на французьке вино.

Про це Макрон сказав журналістам в Ев'яні перед стартом саміту G7, передає BFMTV.

Приводом для погроз Трампа став 3-відсотковий французький збір з доходів від цифрових послуг, отриманих компаніями, чий дохід у Франції перевищує 25 млн євро, а у світі – 750 млн євро. Питання болюче для Трампа, який користується підтримкою керівників технологічних гігантів.

Макрон дав чітку відповідь на погрози. "Цей цифровий податок був затверджений європейцями, його вже запровадили кілька країн, і він є частиною нашого законодавства. Не Сполучені Штати вирішують, якими мають бути закони європейців чи французів", – заявив він.

Французький президент також виступив проти нових тарифів загалом. "У торговельних питаннях нам потрібна стабільність, тарифи нікому не вигідні, особливо тарифи між країнами G7", – наголосив Макрон, додавши, що обговорить це питання з Трампом на полях саміту.

Нагадаємо, Макрон запросив Трампа на вечерю віч-на-віч на завершення саміту G7, і американський президент нібито прийняв запрошення.