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Трамп пригрозив Франції 100% митами на вино і шампанське

15 червня 2026, 13:53
Трамп пригрозив Франції 100% митами на вино і шампанське
Президент США розповів, що просив Макрона скасувати 3% податок для американських технологічних компаній, який діє з 2019 року.
Президент США Дональд Трамп попередив Францію про ризики нової торговельної війни і пригрозив запровадити 100% мита на французькі вина та шампанське, якщо Париж не скасує цифровий податок для американських технологічних компаній.
 
Про це Трамп заявив в інтерв’ю New York Post.
 
"А якщо вони це зроблять, у мене не буде іншого вибору, окрім як запровадити 100-відсоткові мита на все шампанське і всі вина, що надходять із Франції",– зазначив він.
 
Трамп також розповів, що просив президента Франції Еммануеля Макрона скасувати 3% податок для американських технологічних компаній, який діє з 2019 року.
 
ЗМІ: рамп реалізує лише кожну четверту тарифну погрозу
 
Видання NYP зауважує, що на американський ринок припадає п’ята частина світових продажів французької виноробної промисловості, що становить понад 2 мільярди доларів на рік. 
СШАФранціяДональд Трамп

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