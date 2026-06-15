ЄС підключив Україну до екстреного Резерву кібербезпеки
Україна відтепер може активувати екстрену підтримку ЄС для реагування на масштабні кіберінциденти після того, як Рада ЄС схвалила її включення до Резерву кібербезпеки блоку.
Про це повідомили в Єврокомісії.
Резерв, яким керує Агентство ЄС з питань мережевої та інформаційної безпеки ENISA, надає послуги реагування на інциденти від перевірених приватних постачальників для допомоги державам у вирішенні значних або масштабних кіберінцидентів.
"Прийнявши Україну до складу Резерву ЄС з кібербезпеки, ми зміцнюємо нашу спільну оборону та підтверджуємо принцип солідарності, який лежить в основі цифрового майбутнього Європи. У час, коли кібератаки становлять постійну загрозу, наша єдність є нашим найбільшим надбанням", – заявила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Генна Вірккунен.
Це рішення є частиною ширших зусиль Єврокомісії із забезпечення кіберстійкості ЄС та його партнерів. Молдова була включена до Резерву у 2024 році відповідно до Закону про кіберсолідарність.