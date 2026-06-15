ЄС підключив Україну до екстреного Резерву кібербезпеки

Рішення є частиною ширших зусиль ЄС з кіберсолідарності.

Україна відтепер може активувати екстрену підтримку ЄС для реагування на масштабні кіберінциденти після того, як Рада ЄС схвалила її включення до Резерву кібербезпеки блоку.

Про це повідомили в Єврокомісії.

Резерв, яким керує Агентство ЄС з питань мережевої та інформаційної безпеки ENISA, надає послуги реагування на інциденти від перевірених приватних постачальників для допомоги державам у вирішенні значних або масштабних кіберінцидентів.

"Прийнявши Україну до складу Резерву ЄС з кібербезпеки, ми зміцнюємо нашу спільну оборону та підтверджуємо принцип солідарності, який лежить в основі цифрового майбутнього Європи. У час, коли кібератаки становлять постійну загрозу, наша єдність є нашим найбільшим надбанням", – заявила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Генна Вірккунен.

Це рішення є частиною ширших зусиль Єврокомісії із забезпечення кіберстійкості ЄС та його партнерів. Молдова була включена до Резерву у 2024 році відповідно до Закону про кіберсолідарність.