Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС підключив Україну до екстреного Резерву кібербезпеки

15 червня 2026, 17:31
ЄС підключив Україну до екстреного Резерву кібербезпеки
Фото: з вільного доступу
Рішення є частиною ширших зусиль ЄС з кіберсолідарності.

Україна відтепер може активувати екстрену підтримку ЄС для реагування на масштабні кіберінциденти після того, як Рада ЄС схвалила її включення до Резерву кібербезпеки блоку.

Про це повідомили в Єврокомісії.

Резерв, яким керує Агентство ЄС з питань мережевої та інформаційної безпеки ENISA, надає послуги реагування на інциденти від перевірених приватних постачальників для допомоги державам у вирішенні значних або масштабних кіберінцидентів.

"Прийнявши Україну до складу Резерву ЄС з кібербезпеки, ми зміцнюємо нашу спільну оборону та підтверджуємо принцип солідарності, який лежить в основі цифрового майбутнього Європи. У час, коли кібератаки становлять постійну загрозу, наша єдність є нашим найбільшим надбанням", – заявила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Генна Вірккунен.

Це рішення є частиною ширших зусиль Єврокомісії із забезпечення кіберстійкості ЄС та його партнерів. Молдова була включена до Резерву у 2024 році відповідно до Закону про кіберсолідарність.

ЄвросоюзкібербезпекаУкраїна

Останні матеріали

Колишні країни Осі повертаються до великої оборонної політики. Німеччина та Японія шукають союзників на тлі непевності США – New York Times
Політика
Колишні країни Осі повертаються до великої оборонної політики. Німеччина та Японія шукають союзників на тлі непевності США – New York Times
Переклад iPress – 15 червня 2026, 17:02
Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Політика
Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 червня 2026, 11:29
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". російська пральня Трампа. Частина 5 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 12 червня 2026, 14:54
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Політика
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 червня 2026, 11:16
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Політика
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Переклад iPress – 12 червня 2026, 08:45
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
Бізнес & Фінанси
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
11 червня 2026, 14:22
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Політика
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Переклад iPress – 11 червня 2026, 13:25
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
Cуспільство
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
11 червня 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється