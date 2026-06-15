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Нідерланди вперше за 30 років відпрацювали створення табору для російських військовополонених

15 червня 2026, 18:31
Нідерланди вперше за 30 років відпрацювали створення табору для російських військовополонених
Фото: з вільних джерел
Замість колючого дроту та вишок безпеку євротабору довірять штучному інтелекту й дронам.

Нідерландська армія вперше за понад 30 років відпрацювала створення табору для військовополонених у рамках підготовки до можливого зіткнення з росією.

Про це повідомляє NL Times.

Проєкт модульного містечка, здатного прийняти до 2 тисяч осіб, протестували на полігоні Марнехейзен у провінції Гронінген. Замість традиційних атрибутів на кшталт кулеметних вишок і колючого дроту, безпеку об'єкта довірять штучному інтелекту: "розумним" камерам із розпізнаванням звуків та рухів і безпілотникам, які транслюватимуть відео в режимі реального часу.

Полонених планують розміщувати у білих модульних бараках з двоярусними ліжками, не більше 20 людей у приміщенні без розподілу на офіцерів та рядових. Передбачені прогулянкові зони, душові, медпункт та їдальня. Командувач оперативної підтримки сухопутних військ Ніколь де Вольф запевнила, що "умовний супротивник може розраховувати на умови проживання як мінімум не гірші за ті, в яких перебувають наші власні військовослужбовці".

Нідерландинавчаннявійна в Україніросія загроза

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