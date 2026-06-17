Папа Римський відреагував на обстріл Києво-Печерської лаври

Папа Лев XIV закликав молитися за завершення війни.

Папа Лев XIV закликав молитися за завершення війни після обстрілу росіянами 15 червня Києво-Печерської лаври.

Про це повідомив Папа Римський у соцмережі X.

"Надходять болісні звістки щодо війни в Україні, яка й надалі розширюється. Багато невинних жертв, вбиті рятувальники, церкви та об'єкти культурної спадщини знищені вогнем", – зазначив він.

Лев XIV наголосив, що солідарний з пораненими й тими, хто оплакує своїх близьких, а також тими, хто "посеред насильства продовжує відважно служити життю". "Прошу всіх молитися за те, щоб ця війна закінчилася. Просімо Господа відкрити шляхи діалогу, погасити ненависть і уможливити справедливий і тривалий мир", – написав він.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши 60 ракет і ударні безпілотники. Однією з цілей став Успенський собор Києво-Печерської лаври – внаслідок влучання дрона в дах храму спалахнула пожежа.