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Трамп: Зеленський і путін хочуть завершити війну, але не знають як

17 червня 2026, 21:53
Трамп: Зеленський і путін хочуть завершити війну, але не знають як
Фото: ap.org
Трамп натякнув на близькі зміни у завершенні війни.

Президент США Дональд Трамп заявив про проведення продуктивних переговорів із Зеленським та путіним. Своїми висновками американський лідер поділився на пресконференції за підсумками саміту G7 в Евіані.

Про це пише The Guardian.

Трамп натякнув на близькі зміни у завершенні війни, зазначивши, що "щось має статися". За його оцінкою, росія як сторона, що веде наступ, наразі зазнає значно більших втрат серед особового складу, ніж Україна.

Американський президент назвав бесіду з путіним "дуже хорошою", а діалог із Зеленським – "дуже-дуже хорошою розмовою". "Я думаю, що вони обидва хочуть щось зробити. Вони просто не знають, як це зробити", – підкреслив Трамп.

Нагадаємо, 16 червня відбулися закриті двосторонні переговори між Зеленським і Трампом, перша особиста зустріч лідерів за майже чотири місяці, про яку американський президент згодом відгукнувся надзвичайно схвально. За підсумками засідань Зеленський повідомив, що лідери G7 досягли згоди щодо суттєвого посилення української протиповітряної оборони та погодили нові кроки для посилення тиску на росію.

СШАВладімір ПутінДональд ТрамппереговориВолодимир Зеленський

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