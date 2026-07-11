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Le Monde: росія змінила тактику ударів по Києву

11 липня 2026, 20:32
Le Monde: росія змінила тактику ударів по Києву
Фото: Getty Images
Нові реактивні "Шахеди" летять зі швидкістю понад 500 км/год на висоті 5 км – їх майже неможливо знищити дронами-перехоплювачами.

російські війська змінили стратегію повітряних ударів по Україні, що призвело до серйозного зниження ефективності української ППО.

Про це пише Le Monde.

Починаючи з 24 травня 2026 року Київ зазнає майже безперервних ударів із застосуванням нових реактивних безпілотників та балістичних ракет. У ніч на 6 липня українські захисники неба вперше не змогли збити жодної балістичної ракети. Аналогічний сценарій повторився 8 і 11 липня – всі випущені балістичні ракети досягли своїх цілей. Головною причиною такої вразливості називають критичну нестачу боєприпасів для комплексів Patriot.

Додатковою проблемою стали модернізовані реактивні версії іранських безпілотників, які вже становлять близько 25–30% від загальної кількості російських ударних дронів. Нові реактивні "Шахеди" підіймаються на висоту близько п'яти кілометрів, летять зі швидкістю понад 500 км/год – проти 130 км/год у старих версій – та мають дальність до двох тисяч кілометрів. Через висоту польоту та швидкість їх майже неможливо знищувати дронами-перехоплювачами.

Західні дипломатичні джерела вказують на докорінну зміну принципу побудови атак: раніше окупанти розподіляли пуски в часі, а тепер ставка робиться на одномоментне виснаження оборонних ресурсів. Яскравим прикладом стала атака 6 липня – росія випустила 68 ракет різного типу, з яких 19 – протягом перших десяти хвилин.

Регулярні обстріли суттєво вплинули на повсякденний побут киян. Під час повітряної тривоги в ніч на 2 липня у київському метро ночували приблизно 52 тисячі людей.

Київвійнаросія окупанти

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