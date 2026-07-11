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Бундесрат дозволив українцям обмінювати водійські права на німецькі без іспитів

11 липня 2026, 21:00
Бундесрат дозволив українцям обмінювати водійські права на німецькі без іспитів
Фото: з вільного доступу
Теоретичний іспит тепер можна складати українською – водійські посвідчення, обміняні в інших країнах ЄС, також визнаватимуться.

Українські біженці у Німеччині зможуть обміняти українські водійські права на німецькі без здачі теоретичного і практичного іспитів.

Про це повідомляєї Бундесрат Німеччини.

За рішенням Бундесрату, до правил про водійські посвідчення вносяться зміни – Україну та Чорногорію включають до переліку країн, водійські посвідчення з яких можна конвертувати у німецькі права без подальшого тестування. Крім того, до переліку мов для складання теоретичного іспиту додають українську та курманджі.

Також водійські посвідчення з третіх країн, які вже були обміняні в іншій державі-члені ЄС, визнаватимуться у Німеччині.

Нагадаємо, український водійський документ визнається у Німеччині на час дії тимчасового захисту та не потребує перекладу. Цифрова версія посвідчення з застосунку "Дія" також визнається – органи влади можуть перевірити її через український реєстр.

Німеччинаводії

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