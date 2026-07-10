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США погодилися на нові переговори з Іраном

10 липня 2026, 18:29
США погодилися на нові переговори з Іраном
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
8 липня сторони знову обмінялися ударами.

США погодилися продовжити переговори з Іраном, однак режим припинення вогню завершився. 

Про це президент США Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

"Ісламська Республіка Іран звернулася до нас із проханням продовжити переговори. Ми погодилися на це, але Сполучені Штати чітко дали їм зрозуміти, що перемир'я закінчилося!" – написав Трамп.

Нагадаємо, 18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачав 60-денне припинення бойових дій і проведення переговорів щодо іранської ядерної програми.

Втім, 8 липня сторони знову обмінялися ударами: Іран атакував судна в Ормузькій протоці, а США завдали ударів по цілях на території Ірану. Після цього Трамп заявив, що меморандум більше не діє.

Водночас американські чиновники дають різні оцінки ситуації. За інформацією ABC News, попри ескалацію, Вашингтон і Тегеран продовжують технічні переговори щодо ядерної програми, а меморандум і 60-денне перемир'я формально залишаються чинними.

За даними CNN, США свідомо чергують військові удари з паузами, щоб зберегти можливість для дипломатичних контактів. Американська сторона має перелік потенційних цілей для нових атак, однак наразі віддає перевагу переговорному процесу.

ІранСШАпереговориДональд Трамп

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