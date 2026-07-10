Сікорський: росія розпалює польсько-українські історичні суперечки

російська агентура буквально намагається розпалити польсько-українські пристрасті.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що росія зацікавлена у роздмухуванні емоцій довкола польсько-українських історичних суперечок.

Про це він заявив в ефірі RMF FM.

Глава польської дипломатії підкреслив, що протягом двох тижнів польська сторона намагалася переконати Зеленського змінити назву одного з військових підрозділів, названого на честь героїв УПА, однак успіху не вдалося досягти.

"Роздмухування таких емоцій навколо історичних трагедій – ми бачимо, що російська агентура буквально намагається розпалити польсько-українські пристрасті. Ці мільйони тролів в інтернеті теж роблять свою справу, і ми знаємо, хто з цього радіє. Пан Медведєв, пані Захарова нас до цього підбурюють. Тож пропоную задуматися, адже з XVII століття суперечки, злочини чи польсько-українські конфлікти завжди слугували нашому ворогу", – сказав Сікорський.

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з польським президентом Навроцьким на саміті НАТО в Анкарі та назвав цю зустріч важливою і конструктивною. 3 липня міністр Сибіга на зустрічі із Сікорським у Варшаві запропонував пакет антикризових заходів для розрядки напруги у відносинах між двома країнами.