Зеленський вперше зустрівся із Навроцьким після конфлікту навколо підрозділу "імені Героїв УПА"
08 липня 2026, 21:07
фото: Офіс президента
Лідери двох держав говорили понад годину.
Президент України Володимир Зеленський вперше провів зустріч з польським колегою Каролем Навроцьким після загострення відносин між країнами.
Про це повідомили на сайті Офісу президента.
Під час зустрічі Зеленський наголосив, що Україна та Польща мають одну й спільну загрозу – росію, і "потрібно співпрацювати, щоб захистити наші народи".
"Була важлива і потрібна розмова, ми говорили понад годину", – написав після зустрічі Зеленський.
В ОП кажуть, що президенти України та Польщі мають однакову позицію: партнерство між двома країнами та народами є спільним пріоритетом.
Глави держав домовилися продовжити діалог та "конструктивно працювати для розв’язання всіх питань", додали в Офісі президента.