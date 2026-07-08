Зеленський вперше зустрівся із Навроцьким після конфлікту навколо підрозділу "імені Героїв УПА"

Лідери двох держав говорили понад годину.

Президент України Володимир Зеленський вперше провів зустріч з польським колегою Каролем Навроцьким після загострення відносин між країнами.

Про це повідомили на сайті Офісу президента.

Під час зустрічі Зеленський наголосив, що Україна та Польща мають одну й спільну загрозу – росію, і "потрібно співпрацювати, щоб захистити наші народи".

"Була важлива і потрібна розмова, ми говорили понад годину", – написав після зустрічі Зеленський.