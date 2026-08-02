BBC: росія відправила до Малі бронетехніку на судні під санкціями

Про це свідчать дані супутникового спостереження.

росія переправила до Малі військову техніку, зокрема бронетранспортери та військові машини, за допомогою вантажного судна "Михайло Бритнєв", яке перебуває під санкціями.

Про це йдеться у розслідуванні телеканалу BBC.

Журналісти проаналізували відео, яке 25 липня показало державне телебачення Малі. На кадрах видно велику колону бронетехніки, що прибула до столиці країни Бамако.

За даними BBC, колона вирушила з порту Ломе у Того. Водночас дані відстеження суден свідчать, що російське вантажне судно "Михайло Бритнєв" прибуло до Ломе 9 липня.

Експерти, опитані BBC, заявили, що супутникові знімки вказують на перевезення судном вантажівок, бронетранспортерів і легких піхотних машин, які згодом помітили у Бамако.

За даними систем стеження за суднами, "Михайло Бритнєв" вийшов із російського порту Балтійськ 18 червня, пройшов через Північне море та Ла-Манш. BBC Verify також встановила, що під час проходження протоки судно супроводжував російський військовий корабель типу "Ропуча".

Міністерство оборони Великої Британії відмовилося коментувати цю інформацію.

Експерти вважають, що постачання техніки свідчить про посилення підтримки Кремлем військової хунти Малі, яка останнім часом зіткнулася з новими викликами через наступ угруповання JNIM ("Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін") та повстанців-туарегів.

За оцінками аналітиків, росія намагається зміцнити свій вплив у країні через діяльність підрозділів Africa Corps, які прийшли на зміну угрупованню "Вагнер" у низці африканських держав.