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росія за тиждень пошкодила більше 1,5 тисячі об’єктів в Україні – Зеленський

02 серпня 2026, 13:21
росія за тиждень пошкодила більше 1,5 тисячі об’єктів в Україні – Зеленський
ДСНС
Загалом рф завдала ударів по 16 регіонах, випустивши майже 1900 дронів, 1600 авіабомб і 144 ракети.

За минулий тиждень російські удари пошкодили понад 1,5 тисячі об’єктів в Україні, серед яких сотні житлових будинків. Загалом під атаками опинилися 16 регіонів країни.

Про це президент Володимир Зеленський написав на Facebook-сторінці.

За словами глави держави, протягом тижня Росія випустила по Україні близько 1900 ударних дронів, майже 1600 керованих авіабомб і 144 ракети різних типів, зокрема балістичні.

"За цей тиждень 16 наших регіонів були під ударами. Сьогодні ж по Сумах був удар авіабомбами. У Броварах внаслідок удару дроном загинула людина, ще шестеро зазнали поранень", – зазначив Зеленський.

Він також повідомив про регулярні атаки на Харків та область, а також удари по Одещині, Запоріжжю та Дніпропетровщині.

За словами президента, значна частина російських підприємств, які виробляють компоненти для дронів, ракет і керованих авіабомб, досі не перебуває під санкціями.

Зеленський наголосив, що росія нарощує виробництво балістичної зброї, тому необхідно посилювати тиск на підприємства російського оборонно-промислового комплексу.

"Потрібен тиск на кожну ланку ОПК, і саме такий тиск зрештою допоможе зменшити кількість атак проти наших людей. Санкції мають розширюватися та працювати", – заявив президент.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 серпня росія атакувала Київ балістичними ракетами.

 
Росіявійна

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