росія за тиждень пошкодила більше 1,5 тисячі об’єктів в Україні – Зеленський
За минулий тиждень російські удари пошкодили понад 1,5 тисячі об’єктів в Україні, серед яких сотні житлових будинків. Загалом під атаками опинилися 16 регіонів країни.
Про це президент Володимир Зеленський написав на Facebook-сторінці.
За словами глави держави, протягом тижня Росія випустила по Україні близько 1900 ударних дронів, майже 1600 керованих авіабомб і 144 ракети різних типів, зокрема балістичні.
"За цей тиждень 16 наших регіонів були під ударами. Сьогодні ж по Сумах був удар авіабомбами. У Броварах внаслідок удару дроном загинула людина, ще шестеро зазнали поранень", – зазначив Зеленський.
Він також повідомив про регулярні атаки на Харків та область, а також удари по Одещині, Запоріжжю та Дніпропетровщині.
За словами президента, значна частина російських підприємств, які виробляють компоненти для дронів, ракет і керованих авіабомб, досі не перебуває під санкціями.
Зеленський наголосив, що росія нарощує виробництво балістичної зброї, тому необхідно посилювати тиск на підприємства російського оборонно-промислового комплексу.
"Потрібен тиск на кожну ланку ОПК, і саме такий тиск зрештою допоможе зменшити кількість атак проти наших людей. Санкції мають розширюватися та працювати", – заявив президент.
Нагадаємо, що у ніч проти 1 серпня росія атакувала Київ балістичними ракетами.