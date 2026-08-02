У Румунії лунала тривога через повітряну ціль біля кордону з Україною

Військові виявили невідому повітряну ціль поблизу українського кордону та попередили мешканців прикордонного повіту Тулча.

У Румунії вранці 2 серпня оголосили повітряну тривогу в прикордонному повіті Тулча через виявлення повітряної цілі поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє портал News.ro.

За даними Міністерства оборони Румунії, військові радари близько 09:30 зафіксували повітряний об’єкт поблизу річкового кордону з Україною.

Після цього Національний військовий командний центр передав інформацію Генеральній інспекції з надзвичайних ситуацій, яка оголосила оповіщення RO-Alert для мешканців повіту Тулча.

"Система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони виявила сьогодні вранці повітряну ціль поблизу річкового кордону з Україною", – повідомили у відомстві.

Водночас у Міноборони зазначили, що об’єкт не перетнув повітряний простір Румунії та згодом зник із радарів.

Близько 09:52 повітряну тривогу в повіті Тулча було скасовано.