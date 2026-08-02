Нетаньягу ветував передачу Україні "Залізного купола" – WP

Спроба передати Україні системи у 2023 році зірвалася через рішення прем'єра Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у 2023 році особисто заблокував передачу Україні американських батарей системи протиповітряної оборони Iron Dome ("Залізний купол").

Про це пише газета The Washington Post.

За інформацією видання, ініціатором передачі систем виступив нині покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який прагнув посилити захист українських міст від російських ракетних атак.

Однак реалізацію цієї ініціативи зупинив Нетаньягу, скориставшись положеннями угоди про спільне виробництво Iron Dome. Вона надає Ізраїлю право остаточного рішення щодо передачі систем третім країнам, навіть якщо конкретні батареї були профінансовані урядом США.

Видання також зазначає, що одночасні візити президента України Володимира Зеленського та прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Вашингтона цього тижня продемонстрували конкуренцію між двома союзниками США за обмежені американські оборонні ресурси.

За оцінкою видання, питання розподілу сучасних систем ППО та іншого озброєння дедалі більше перетворюється на один із ключових викликів для американської зовнішньої політики.