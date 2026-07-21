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Ізраїль зводить гігантський бар'єр, який охопить понад половину Гази – AP

21 липня 2026, 17:58
Ізраїль зводить гігантський бар'єр, який охопить понад половину Гази – AP
Фото: з вільних джерел
За останні місяці військові побудували понад 23 кілометри бар'єру через палестинські території.

Ізраїльські військові почали споруджувати гігантський земляний бар'єр, який розділяє понад 50% сектору Гази, що перебуває під їхнім контролем.

Про це пише Associated Press з посиланням на супутникові знімки Planet Labs PBC.

За останні місяці військові побудували понад 23 кілометри бар'єру через палестинські території. В Ізраїлі підтвердили, що звели його в районі "жовтої лінії" – межі, куди війська відступили після угоди про припинення вогню з Хамас. В угоді, підтриманій США, цю лінію визначили тимчасовою, чинною до повного виведення ізраїльських військ. Ізраїльські військові також створили "зону безпеки" із засобами розвідки та сучасними технологіями, пояснивши, що бар'єр побудований для захисту ізраїльських міст і військ поблизу Гази.

На супутникових знімках видно, що частину захисних споруд на півдні Гази продовжили на понад 2 кілометри впродовж двох тижнів липня. З іншого боку лінії ізраїльські військові зрівняли із землею більшість будівель, фактично знищивши кілька міст, серед яких Рафах. На руїнах побудовано нові дороги та військові бази – військові стверджують, що демонтують інфраструктуру Хамас. Мало хто з палестинців знає про це будівництво через небезпеку наблизитися до цієї території.

ХАМАСІзраїльСектор Гази

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