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Ізраїль поділився з США даними про новий іранський план вбивства Трампа

10 липня 2026, 15:02
Ізраїль поділився з США даними про новий іранський план вбивства Трампа
Це може означати ескалацію конфлікту між Вашингтоном та Іраном.

Ізраїль поділився з США розвідувальними даними, які вказують на новий іранський план вбивства президента Дональда Трампа. Це може означати ескалацію конфлікту між Вашингтоном та Іраном.

Про це пише WSJ.

У середу, 8 липня, Трамп натякав на загрози своєму життю під час розмови з журналістами в Анкарі. "Вони хочуть усунути лідера США – мене", – сказав він.

У четвер Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели телефонну розмову, під час якої домовилися продовжувати "координацію дій між країнами". Трамп поінформував Нетаньягу про дії США в Перській затоці.

Іран роками відкрито обіцяє помститися Трампу за вбивство генерала КВІР Касема Сулеймані, якого Трамп наказав ліквідувати під час свого першого терміну в Білому домі.

Нагадаємо, стосунки між Трампом та Нетаньягу за останні тижні погіршилися через розбіжності щодо війни з Іраном. Нетаньягу виступає за продовження атак і досягнення нових військових цілей, тоді як Трамп шукає шляхи виходу з конфлікту через побоювання щодо наслідків для світової економіки.

СШАІзраїльІранДональд Трамп

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