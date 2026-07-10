Закриття фінсько-російського кордону зменшило кількість випадків сифілісу

Раніше з росії через кордон надходили інфекції переважно через секс-послуги.

Закриття східного кордону змінило ситуацію із захворюваннями у Східній Фінляндії, зменшивши число випадків зараження сифілісом та гонореєю з росії.

Про це повідомляє Yle.

Минулого року сифілісом заразилися 329 осіб у Фінляндії, випадків зараження гонореєю зафіксовано близько 2100. Професор, дослідник Управління соціального здоров'я Міка Гісслер зазначає, що закриття кордону позначилося на статистиці заражень. "Раніше з росії через східний кордон надходили інфекції сифілісу та гонореї, переважно через секс-послуги. Тепер цей шлях закритий", – констатує він.

За словами професора, деякі люди знайшли нові напрямки, де платний секс є фактором ризику, зокрема чоловіки привозять інфекції до Фінляндії з Таїланду.

Нагадаємо, уряд Фінляндії на початку літа продовжив дію рішення про закриття наземних пунктів пропуску з росією.