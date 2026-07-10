Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Закриття фінсько-російського кордону зменшило кількість випадків сифілісу

10 липня 2026, 17:53
Закриття фінсько-російського кордону зменшило кількість випадків сифілісу
Фото: korrespondent.net
Раніше з росії через кордон надходили інфекції переважно через секс-послуги.

Закриття східного кордону змінило ситуацію із захворюваннями у Східній Фінляндії, зменшивши число випадків зараження сифілісом та гонореєю з росії.

Про це повідомляє Yle.

Минулого року сифілісом заразилися 329 осіб у Фінляндії, випадків зараження гонореєю зафіксовано близько 2100. Професор, дослідник Управління соціального здоров'я Міка Гісслер зазначає, що закриття кордону позначилося на статистиці заражень. "Раніше з росії через східний кордон надходили інфекції сифілісу та гонореї, переважно через секс-послуги. Тепер цей шлях закритий", – констатує він.

За словами професора, деякі люди знайшли нові напрямки, де платний секс є фактором ризику, зокрема чоловіки привозять інфекції до Фінляндії з Таїланду.

Нагадаємо, уряд Фінляндії на початку літа продовжив дію рішення про закриття наземних пунктів пропуску з росією.

Фінляндіякордон з рфсифіліс

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Дональд Трамп і КДБ: два епізоди з історії стеження та самолегендування. Частини 10 і 11 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 10 липня 2026, 15:43
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Політика
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2026, 12:33
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 10 липня 2026, 08:09
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Політика
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 липня 2026, 16:36
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Політика
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 липня 2026, 12:30
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Політика
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Переклад iPress – 08 липня 2026, 15:30
Політика
"Фортеця Крим" – це міф. Історія знову працює проти росії – National Interest
Переклад iPress – 08 липня 2026, 12:26
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 липня 2026, 08:02
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється