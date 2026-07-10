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Данія виділила додаткові €10,66 млн до Фонду підтримки енергетики України

10 липня 2026, 16:14
Данія виділила додаткові €10,66 млн до Фонду підтримки енергетики України
Фото: з вільного доступу
Загальні внески партнерів перевищили €2 млрд.

Данія виділила додаткові €10,66 млн до Фонду підтримки енергетики України, довівши загальний внесок країни до €78,5 млн.

Про це повідомила пресслужба Міненерго України.

Напередодні додаткові €124,1 млн до фонду надала також Швеція. Загальні внески у фонд від країн-партнерів перевищили €2 млрд – серед них грантові кошти від 39 іноземних спонсорів із 26 країн і трьох міжнародних організацій. Водночас міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що дефіцит фонду становить понад €650 млн.

Нагадаємо, наприкінці червня на конференції з питань відновлення України в Гданську Велика Британія виділила £200 млн (приблизно €232 млн) на забезпечення стабільних поставок ядерного палива українським АЕС, а Нідерланди – €178 млн на підготовку до зими та розвиток розподіленої генерації. Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року для фінансування закупівлі запчастин і обладнання для зруйнованих внаслідок російських атак енергетичних об'єктів.

Даніяенергетикапідтримка України

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