МВФ перерахував Україні майже $690 млн

Фонд переказав Україні другий транш у межах чинної програми фінансової підтримки.

Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду в межах чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF). Сума виплати становить близько 690 млн доларів.

Про це 23 липня прем'єр-міністр Сергій Корецький написав на Facebook-сторінці.

За його словами, кошти вже зараховано до державного бюджету. Вони допоможуть підтримати макрофінансову стабільність та забезпечити фінансування першочергових видатків держави.

Рішення про виділення коштів виконавча рада МВФ ухвалила 20 липня після завершення чергового перегляду програми співпраці з Україною. Йдеться про 503 млн спеціальних прав запозичення (SDR), що еквівалентно приблизно 690 млн доларів.

Після надходження цього траншу загальний обсяг фінансування, отриманого Україною від МВФ у межах чинної програми, зріс до близько 2,2 млрд доларів.

Напередодні МВФ також оприлюднив оновлений меморандум із рекомендаціями для України. Зокрема, виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила виділення Україні нового траншу в розмірі 503 млн спеціальних прав запозичення, що еквівалентно близько 690 млн доларів.