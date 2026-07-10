Технічні переговори між Іраном та США щодо ядерних питань тривають

Американський чиновник заявив, що Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю.

Технічні переговори між Іраном та США тривають.

Про це повідомляє ABC News із посиланням на американського чиновника.

США та Іран продовжують вести технічні переговори з ядерних питань, заявив у четвер американський чиновник після двох днів ударів у відповідь по Тегерану цього тижня.

"Сполучені Штати, як і раніше, прагнуть знайти вирішення, і технічні переговори тривають. Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю", – сказав чиновник.

60-денне припинення вогню та меморандум про взаєморозуміння, додав чиновник, "ґрунтуються на виконанні", а дії Ірану "являють собою невиконання зобов’язань на неприйнятному рівні".

"Напади Ірану на ці невинні судна є актами тероризму", – додав чиновник.