Українські сили завдали ударів по НПЗ, нафтобазах і флоту рф – Генштаб

Однією з головних цілей став нафтопереробний завод "Ільський" у Краснодарському краї.

У ніч проти 10 липня Сили оборони України завдали серії ударів по об'єктах паливної інфраструктури та логістики Росії. Під удар потрапили нафтопереробний завод, нафтотермінали, морські судна та склад боєприпасів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Однією з головних цілей став нафтопереробний завод "Ільський" у Краснодарському краї. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств на півдні росії, яке здатне переробляти до 6,6 млн тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти. Внаслідок удару на території заводу виникла пожежа.

Також українські військові уразили нафтотермінал "Курганнафтопродукт" у Таганрозі та нафтобазу "Азовнафтопродукт" в Азові Ростовської області. Ці об'єкти використовуються для приймання, зберігання та розподілу нафти й паливно-мастильних матеріалів. Після атаки там також спалахнули пожежі.

Під удар потрапив і нафтопереробний комплекс "НОВАТЕК-Усть-Луга" у Ленінградській області, де здійснюється переробка газового конденсату у світлі нафтопродукти. Потужність підприємства становить близько 7 млн тонн на рік.

Крім ударів по паливній інфраструктурі, українські підрозділи атакували російський флот. В Азовському морі уражено 18 суден, серед яких 13 танкерів, три суховантажі, паром та ще одне судно. За даними Генштабу, ці кораблі використовувалися для військової логістики та перевезення паливно-мастильних матеріалів.

Окремого удару також зазнав склад боєприпасів російських військ у районі Розівки Запорізької області.

У Генеральному штабі зазначили, що інформація про масштаби пошкоджень та результати ураження об'єктів уточнюється.