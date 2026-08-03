У списку постраждалих є дані дівчини, які збігаються з інформацією про доньку генерала Марію Чайко.

Однією з постраждалих під час вибуху в елітному ресторані Balzi Rossi у москві може бути Марія Чайко – дочка головнокомандувача Повітряно-космічних сил рф Олександра Чайка, якого називають ціллю вибуху.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Так, після вибуху близькі до російських силовиків канали опублікували список постраждалих, у якому була 25-річна "Марія П.", яка зазнала відкритої черепно-мозкової травми.

Журналісти з'ясували, що дочці командувача рф Марії Чайко також 25 років, яку в базах даних згадують під прізвищем Передрій. У Чайко і Передрій однакові дати народження та адреси проживання.