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В результаті вибуху у москві могла постраждати донька генерала – ЗМІ

03 серпня 2026, 08:33
В результаті вибуху у москві могла постраждати донька генерала – ЗМІ
Скриншот з відео
У списку постраждалих є дані дівчини, які збігаються з інформацією про доньку генерала Марію Чайко.
Однією з постраждалих під час вибуху в елітному ресторані Balzi Rossi у москві може бути Марія Чайко – дочка головнокомандувача Повітряно-космічних сил рф Олександра Чайка, якого називають ціллю вибуху.
 
Про це пишуть російські ЗМІ.
 
Так, після вибуху близькі до російських силовиків канали опублікували список постраждалих, у якому була 25-річна "Марія П.", яка зазнала відкритої черепно-мозкової травми.
 
Журналісти з'ясували, що дочці командувача рф Марії Чайко також 25 років, яку в базах даних згадують під прізвищем Передрій. У Чайко і Передрій однакові дати народження та адреси проживання.
 
Передрій, ймовірно, це прізвище чоловіка Марії Чайко. 27-річний "Даніїл П." також є у списку постраждалих. ЗМІ вказують, що це може бути Даніїл Передрій – у нього в друзях у російській соцмережі VK є Марія Чайко. Інші видання та російські "військкори" повідомляють, ніби Даніїл Передрій загинув.
 
Близький до керівництва закладу також підтвердив російським ЗМІ, що Марія Чайко є серед постраждалих.
 
Нагадаємо, 1 серпня на Кудринській площі, що в центрі москви, пролунав вибух у ресторані Balzi Rossi, який розташовується біля багатоповерхівки, – там сталася пожежа. Російські "військкори" заявляли, що ціллю вибуху був Олександр Чайко – головнокомандувач Повітряно-космічних сил рф, якого в Україні судять за воєнні злочини. Проросійський блогер Анатолій Шарій опублікував відео з підготовки святкування у закладі. На стіні за сценою було написано "Олександр 55" – саме стільки виповнилося Чайкові 27 липня.

 

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