Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера для України

Йдеться про напрям, який охоплює зовнішню політику, оборону, торгівлю та міжнародне співробітництво.

Посли країн Євросоюзу погодили відкриття для України шостого переговорного кластера на шляху до вступу в ЄС. Йдеться про кластер "Зовнішні відносини", який охоплює питання спільної політики безпеки й оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качка.

За його словами, рішення COREPER стало ще одним важливим кроком у переговорах про вступ України до ЄС. Остаточно кластер мають відкрити 14 липня під час Міжурядової конференції.

Нагадаємо, минулого місяця ЄС офіційно відкрив перший переговорний кластер "Основи", який стосується верховенства права, судової реформи, боротьби з корупцією та демократичних інституцій. Він визначає темпи всього переговорного процесу, адже відкривається першим і закривається останнім. Ще до нинішнього рішення Качка прогнозував, що в липні можуть відкрити всі шість переговорних кластерів. Водночас дипломати наголошують, що відкриття кластерів не означає автоматичного вступу, вирішальним залишатиметься виконання Україною необхідних реформ.