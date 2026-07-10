Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера для України

10 липня 2026, 16:59
Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера для України
Фото: google.com
Йдеться про напрям, який охоплює зовнішню політику, оборону, торгівлю та міжнародне співробітництво.

Посли країн Євросоюзу погодили відкриття для України шостого переговорного кластера на шляху до вступу в ЄС. Йдеться про кластер "Зовнішні відносини", який охоплює питання спільної політики безпеки й оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качка.

За його словами, рішення COREPER стало ще одним важливим кроком у переговорах про вступ України до ЄС. Остаточно кластер мають відкрити 14 липня під час Міжурядової конференції.

Нагадаємо, минулого місяця ЄС офіційно відкрив перший переговорний кластер "Основи", який стосується верховенства права, судової реформи, боротьби з корупцією та демократичних інституцій. Він визначає темпи всього переговорного процесу, адже відкривається першим і закривається останнім. Ще до нинішнього рішення Качка прогнозував, що в липні можуть відкрити всі шість переговорних кластерів. Водночас дипломати наголошують, що відкриття кластерів не означає автоматичного вступу, вирішальним залишатиметься виконання Україною необхідних реформ.

переговориЄвросоюзТарас Качка

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Дональд Трамп і КДБ: два епізоди з історії стеження та самолегендування. Частини 10 і 11 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 10 липня 2026, 15:43
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Політика
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2026, 12:33
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 10 липня 2026, 08:09
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Політика
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 липня 2026, 16:36
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Політика
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 липня 2026, 12:30
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Політика
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Переклад iPress – 08 липня 2026, 15:30
Політика
"Фортеця Крим" – це міф. Історія знову працює проти росії – National Interest
Переклад iPress – 08 липня 2026, 12:26
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 липня 2026, 08:02
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється