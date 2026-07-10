Німеччина інвестує сотні мільйонів євро у бойову лазерну систему для ВМС

Нова лазерна система має суттєво підвищити рівень захисту німецьких кораблів, зокрема від дронів.

Закупівельне відомство Бундесверу уклало контракт із Rheinmetall і MBDA Deutschland на розробку високоенергетичної лазерної системи озброєння для ВМС Німеччини.

Про це напередодні повідомив Rheinmetall.

Вказано, що лазерна система має бути готовою до застосування у 2029 році. Вартість контракту становить суму в середньому тризначному мільйонному діапазоні євро.

Контракт передбачає створення комплексної системи для морського застосування, яка охоплюватиме повний ланцюг ураження – від розвідки і супроводження цілі до її знищення. Для реалізації проєкту MBDA Deutschland і Rheinmetall Waffe Munition створять спільне підприємство.

Нова система має суттєво підвищити рівень захисту німецьких кораблів, зокрема від дронів. Контейнерну лазерну систему також можна буде економічно ефективно використовувати для захисту портів та інших завдань.

Нагадаємо, Україна та Німеччина запускають спільне виробництво безпілотних літальних апаратів BARS у межах двосторонньої оборонної ініціативи.