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Україна та Німеччина запускають спільне виробництво безпілотників BARS

09 липня 2026, 10:55
Україна та Німеччина запускають спільне виробництво безпілотників BARS
Фото: gogetnews.info
Всі вироблені дрони одразу надходитимуть до Сил оборони України.

Україна та Німеччина запускають спільне виробництво безпілотних літальних апаратів BARS у межах двосторонньої оборонної ініціативи.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Відповідний документ Сибіга підписав разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. "Угоду було укладено в результаті спільних зусиль Міністерства оборони України та Федерального міністерства оборони Німеччини в рамках ініціативи "Будуємо з Україною'", – зазначив він.

Фінансування першого етапу виробництва повністю бере на себе німецька сторона, а вся виготовлена техніка одразу передаватиметься на фронт. "Німецька сторона фінансуватиме виробництво безпілотників протягом першого етапу проєкту, а все виготовлене обладнання буде поставлено до Сил оборони України", – підкреслив міністр.

НімеччинадрониЗСУАндрій Сибіга

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